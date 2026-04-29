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Hochpreisige Ware

Mitten in Stadt: Einbrecher plünderte Modegeschäft

Tirol
29.04.2026 15:22
In der Nacht auf Mittwoch landeten Unbekannte den Coup.
In der Nacht auf Mittwoch landeten Unbekannte den Coup.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Einbruchsalarm in der Nacht auf Mittwoch in Innsbruck: Ein unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Modegeschäft in der Innenstadt und erbeutete hochpreisige Kleidungsstücke. Vom Kriminellen fehlt bisher jede Spur. Die Kripo ermittelt.

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Wann genau der Täter zugeschlagen hat, ist unklar. Bemerkt wurde der Einbruch erst am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr. Der Einbrecher hatte sich mit Gewalt Zutritt zum Modegeschäft in der Innenstadt verschafft.

Zitat Icon

Gestohlen wurde eine größere Menge hochpreisiger Kleidungsstücke.

Die Ermittler von der Kripo

Beträchtlicher Schaden
„Gestohlen wurde eine größere Menge hochpreisiger Kleidungsstücke“, berichtete die Polizei am Nachmittag. Die Höhe des entstandenen Schadens könne noch nicht beziffert werden – sie dürfte aber beträchtlich sein.

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Vom Einbrecher fehlt bis dato jede Spur. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Ausforschung des Kriminellen aufgenommen.

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