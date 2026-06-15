Auto in Menschengruppe gerast: Vier Verletzte

Vier Verletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls am Sonntagabend im Vorarlberger Kleinwalsertal: Eine 75-jährige Pkw-Lenkerin kam in Hirschegg von der Straße ab, raste in eine Menschengruppe an einer Bushaltestelle und prallte gegen eine Mauer.
Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße L201 in Fahrtrichtung Mittelberg. Nichtsahnend standen drei Personen an der Bushaltestelle „Außerhirschegg“, als das Drama seinen Lauf nahm.
Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Wagen der 75-jährigen Lenkerin nach rechts über den Fahrbahnrand und raste direkt auf die Wartenden zu. Der Pkw erfasste die Gruppe frontal, bevor eine massive Gartenmauer die unkontrollierte Fahrt stoppte.
Verletzte im Krankenhaus weiterbehandelt
Am Unfallort spielten sich bange Minuten ab, als die Rettungskräfte eintrafen. Ein 52-jähriger Mann und eine 68-jährige Frau erlitten bei dem Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades, während ein 77-jähriger Mann zum Glück mit leichteren Blessuren davonkam.
Alle drei Fußgänger wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Immenstadt (Deutschland) gebracht. Die 89-jährige Beifahrerin im Unfallwagen kam mit dem Schrecken und leichten Verletzungen davon. Sie konnte die Unfallstelle nach einem kurzen Check durch die Sanitäter bereits selbstständig verlassen.
Exekutive sucht Zeugen des Unfalls
Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Fahrzeug und der Haltestelle massiver Sachschaden. Der Pkw hat nur mehr Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem plötzlichen Kontrollverlust der Fahrerin kommen konnte, ist derzeit unklar. Ein Alkomattest bei der 75-Jährigen verlief negativ, Alkohol war also nicht im Spiel.
Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Fahrverhalten des Autos vor dem Crash machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kleinwalsertal in Verbindung zu setzen.
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