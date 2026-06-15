Auto in Menschengruppe gerast: Vier Verletzte

Exekutive sucht Zeugen des Unfalls

Durch die Wucht des Aufpralls entstand am Fahrzeug und der Haltestelle massiver Sachschaden. Der Pkw hat nur mehr Schrottwert und musste abgeschleppt werden. Wie es zu dem plötzlichen Kontrollverlust der Fahrerin kommen konnte, ist derzeit unklar. Ein Alkomattest bei der 75-Jährigen verlief negativ, Alkohol war also nicht im Spiel.