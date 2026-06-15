Kollision zwischen Lkw und Pkw in Lustenau

Zu einem schweren Crash kam es am Montagmorgen in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau. Ein Auto und ein Lkw prallten zusammen, der Fahrer des Pkw dürfte dabei schwer verletzt worden sein.
Wie es zu dem Unfall in Lustenau kam, ist bislang noch Gegenstand von Ermittlungen. Feststeht jedenfalls, dass auf der Rheinstraße L 203 ein Auto mit einem Laster frontal zusammengestoßen ist. Der Pkw war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit, der Lenker wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.
Während der Unfallaufnahme und den Aufräumarbeiten musste die Straße gesperrt werden, lange Staus waren die Folge.
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