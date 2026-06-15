Kollision zwischen Lkw und Pkw in Lustenau

Wie es zu dem Unfall in Lustenau kam, ist bislang noch Gegenstand von Ermittlungen. Feststeht jedenfalls, dass auf der Rheinstraße L 203 ein Auto mit einem Laster frontal zusammengestoßen ist. Der Pkw war nach dem Crash nicht mehr fahrbereit, der Lenker wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.