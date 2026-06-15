Chaos bei Zahlen von Kindergartenplätzen

Berechnungsmethode anpassen

Offenbar rechnet das Land mit der jeweils maximalen Gruppengröße, was ebenso auf Kritik stößt: „Auch wenn es gesetzlich möglich ist, ist es aus pädagogischer Sicht nicht sinnvoll, Kinderbetreuung ausschließlich auf Grundlage von Höchstzahlen zu planen. Die Situation in den Einrichtungen vor Ort ist meist deutlich komplexer und lässt sich nicht so einfach in ein starres Rechenmodell pressen“, betont Auer. Auch aus den Gemeinden heißt es, dass die gesetzlich erlaubte Obergrenze nicht immer zum Maßstab für das tagtägliche Arbeiten in den Betreuungseinrichtungen gemacht werden könne. Auer fordert in diesem Zusammenhang, dass das Land seine Berechnungsmethode anpassen soll.