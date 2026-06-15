16-Jähriger bedroht Teenager mit Waffe

Große Aufregung am Sonntagabend in Bregenz: Ein 15-Jähriger wurde am Bahnhof von einer Gruppe bedroht und mit einer Waffe im Gesicht schikaniert. Die Polizei reagierte sofort und leitete eine Großfahndung ein – mit Erfolg!
Es waren dramatische Szenen, die sich gegen 19.50 Uhr am Bregenzer Bahnhof abgespielt haben müssen. Ein völlig aufgelöster Vater wählte den Notruf, nachdem ihm sein 15-jähriger Sohn von den brutalen Drohungen am Bahnsteig berichtet hatte. Mehrere Jugendliche hatten den Teenager umzingelt. Mittendrin: Ein 16-Jähriger, der plötzlich eine Schusswaffe zog, den Jüngeren bedrohte und ihn zu einem Kampf zwingen wollte.
Zugriff der Polizei
Die Exekutive fackelte nicht lange. Mehrere Streifen schwärmten sofort aus und jagten die flüchtigen Täter. Nur wenig später der Ermittlungserfolg: Zwei Tatverdächtige wurden von den Beamten gestoppt und festgenommen. Bei dem 16-jährigen Haupttäter klickten die Handschellen – eine Schreckschusswaffe wurde sichergestellt.
Die anschließenden Ermittlungen der Kriminalisten brachten Erschreckendes ans Licht: Die Aktion am Bahnhof war offenbar kein Einzelfall, sondern der Höhepunkt einer regelrechten Mobbing- und Gewaltserie. Bereits eine Woche zuvor, am 6. Juni 2026, soll derselbe 16-Jährige sein Opfer beim Bregenzer Frühlingsfest abgefangen, genötigt und sogar verletzt haben.
Bursche wandert in U-Haft
Für den aggressiven Jugendlichen hat das Ganze nun spürbare Konsequenzen: Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wanderte der 16-Jährige direkt in die Untersuchungshaft.
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