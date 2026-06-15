16-Jähriger bedroht Teenager mit Waffe

Es waren dramatische Szenen, die sich gegen 19.50 Uhr am Bregenzer Bahnhof abgespielt haben müssen. Ein völlig aufgelöster Vater wählte den Notruf, nachdem ihm sein 15-jähriger Sohn von den brutalen Drohungen am Bahnsteig berichtet hatte. Mehrere Jugendliche hatten den Teenager umzingelt. Mittendrin: Ein 16-Jähriger, der plötzlich eine Schusswaffe zog, den Jüngeren bedrohte und ihn zu einem Kampf zwingen wollte.