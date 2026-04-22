Klimabonus-Gutscheine: Abgelaufen und verfallen!

Gutscheine ohne Gegenleistung

Eine berechtigte Frage. Aus dem Klimaministerium hieß es dazu, die Vorgabe der allgemeinen Gültigkeit von Gutscheinen für 30 Jahre finde in Zusammenhang mit dem Klimabonus keine Anwendung, da die Empfänger diese ohne Gegenleistung erhalten haben. Zudem sei die Gegenverrechnung mit dem Gutscheinanbieter Pluxee (ehemals Sodexo) bereits erfolgt und daher auch eine nachträgliche Auszahlung des Gutscheinbetrages leider nicht mehr möglich.