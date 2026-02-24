Vorteilswelt
Bruder vor Gericht

Cheerleaderin (18) auf Kreuzfahrt erwürgt: Anklage

Ausland
24.02.2026 11:19
Bei einer Karibikkreuzfahrt fand die 18-jährige Amerikanerin Anna K. ihren Tod.
Bei einer Karibikkreuzfahrt fand die 18-jährige Amerikanerin Anna K. ihren Tod.(Bild: Instagram.com/divanna.kepner16)
Porträt von Mara Tremschnig
Von Mara Tremschnig

Im November 2025 wurde die 18-jährige Anna K. tot an Bord eines Kreuzfahrtschiffs in eine Decke gewickelt und unter Schwimmwesten verborgen unter einem Bett aufgefunden. Die beliebte Cheerleaderin wurde erwürgt. Ihr 16-jähriger Stiefbruder wurde wegen Mordes angeklagt.

0 Kommentare

Bei einer Karibikkreuzfahrt im November 2025 war die 18-jährige Amerikanerin tot auf dem Kreuzfahrtschiff „Carnival Horizon“ aufgefunden worden. Reinigungskräfte hatten ihren leblosen Körper unter einem Bett in der Kabine aufgefunden. Dort hatte sie mit ihrem 16-jährigen Stiefbruder und einem jüngeren Buben (14) geschlafen. Letzterer habe weder etwas geahnt noch „gewusst“.

Monatelange Ermittlungen
Nach monatelangen Ermittlungen haben US-Behörden den damals 16-jährigen Stiefbruder offiziell wegen Tötung als Minderjährigen angeklagt. Laut Gerichtsdokumenten aus Florida wurde die Anklage am 3. Februar 2026 vom US-Attorney im südlichen Bezirk von Florida erhoben. 

Familie erschüttert
In einem Bundesgericht in Miami trat der Jugendliche bereits vor den Richter. Die Familie von Anna zeigt sich zutiefst erschüttert über die Entwicklung. Dabei stellen sich die Ermittler viele Fragen: Warum erlaubten die Eltern dem damals 16-Jährigen, an Bord des Schiffes Alkohol trinken zu dürfen? Warum musste Anna K. mit zwei Burschen in einer Kajüte übernachten?

Pikant: Anna hatte vor ihrem Tod mehrmals gegenüber Bekannten geäußert, „Angst“ vor ihrem älteren Stiefbruder zu haben. Die „New York Post“ schreibt, der 16-Jährige sei von Anna geradezu „besessen“ gewesen. Auch Annas Onkel erhebt schwere Vorwürfe.

Ausland
24.02.2026 11:19
