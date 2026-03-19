Energie-Experten sehen „Lücke im Kraftland Tirol“

Größe der Stromimporte im Winter

Schon heute könne aber das Land seinen Strombedarf im Winter nicht vollständig selbst decken, führte Energieexperte Jürgen Neubarth von E3 consult am Mittwoch in Innsbruck aus. Er hat im Auftrag der IG Windkraft eine Kurzstudie zum Thema Winterstrombedarf in Tirol erstellt. „In einzelnen Wintermonaten müssen bis zu 57 Prozent der monatlichen Stromabgabe importiert werden. Rechnerisch wären rund 46 Windräder notwendig, um die heute bestehende Lücke zu schließen“, zeigt Neubarth auf.