Endbericht zu Titan: Darum implodierte Tauchboot

Suche hätte schneller verlaufen können

Nachdem der Kontakt zur Titan im Juni 2023 abgebrochen war, hatte die Suche danach mehrere Tage gedauert. Dem Abschlussbericht zufolge hätte das Tauchboot wohl schneller gefunden werden können, wenn sich OceanGate an Standardrichtlinien für Notfallmaßnahmen gehalten hätte. Das hätte nicht nur Zeit, sondern auch Ressourcen gespart. Eine Rettung wäre aber auch in diesem Fall nicht möglich gewesen. Denn die Titan war schon bald nach dem Start implodiert. Alle fünf Insassen kamen dabei ums Leben.