Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Unglaublich wichtig“

Causa Epstein: Europäische Ermittlungen gefordert

Außenpolitik
10.02.2026 11:28
Europäische Königshäuser und Regierungen sind in den Strudel der Epstein-Affäre geraten.
Europäische Königshäuser und Regierungen sind in den Strudel der Epstein-Affäre geraten.(Bild: AFP/MARTIN BUREAU)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Epstein-Skandal zieht immer weitere Kreise. Nach der Veröffentlichung weiterer Akten geraten immer mehr Personen des öffentlichen Lebens unter Druck – auch in Europa. Aus diesem Grund wird die Forderung nach europäischen Ermittlungen immer größer.

0 Kommentare

„Wir dürfen uns nicht allein auf die Untersuchungen der USA verlassen“, erklärte die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Katarina Barley, am Dienstag im „Handelsblatt“. Die Kompetenz für Ermittlungen liege zwar bei den Mitgliedsstaaten selbst. Ein koordiniertes, kooperatives Vorgehen auf europäischer Ebene sei in solchen grenzüberschreitenden Fällen aber unglaublich wichtig.

Katarina Barley
Katarina Barley(Bild: EPA/HAYOUNG JEON)

„Klares Signal“ nach außen gefordert
Die sozialdemokratische Politikerin brachte in diesem Zusammenhang Europol ins Spiel. Der Skandal habe eine erhebliche internationale Dimension. „Wir müssen jeglichen Hinweisen auf mögliche Verbindungen des Epstein-Netzwerks nach Europa nachgehen, insbesondere weil der Verdacht ausländischer Einflussnahme im Raum steht“, betonte sie. Denn „mit einer koordinierten europäischen Aufarbeitung“ sende Europa ein unmissverständliches Signal – dass man entschieden gegen Machtmissbrauch vorgehe, so Barley.

Der US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte über Jahre hinweg einen Ring zur sexuellen Ausbeutung Minderjähriger unterhalten und weltweit Kontakte zu hochrangigen Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Adel gepflegt. Er wurde im Juli 2019 festgenommen und nahm sich einen Monat später in einer New Yorker Gefängniszelle das Leben. Um den Fall ranken sich zahlreiche Theorien. Dazu gehören Spekulationen, Epstein habe im Auftrag russischer Geheimdienste kompromittierendes Material („Kompromat“) über einflussreiche Personen gesammelt, um diese erpressbar zu machen.

Jeffrey Epstein nahm sich offiziellen Berichten zufolge hier im Metropolitan Correctional Center ...
Jeffrey Epstein nahm sich offiziellen Berichten zufolge hier im Metropolitan Correctional Center in New York selbst das Leben.(Bild: APA/AFP/Don Emmert)

Hatte Epstein Kontakte zum russischen Geheimdienst?
Aus diesem Grund untersucht die polnische Regierung mögliche Verbindungen Epsteins des kriminellen Investmentbankers zum russischen Geheimdienst. „Immer mehr Spuren, immer mehr Informationen und immer mehr Kommentare in der Weltpresse beziehen sich auf den Verdacht, dass dieser beispiellose Pädophilie-Skandal von russischen Geheimdiensten mitorganisiert wurde“, erklärte Premier Donald Tusk vor wenigen Tagen bei einer Regierungssitzung.

Lesen Sie auch:
Schon im Jahr 2006 soll Donald Trump gewusst haben, welche Verbrechen Jeffrey Epstein begangen ...
Anruf an Polizeichef
Trump: „Alle wussten, dass Epstein das getan hat“
10.02.2026
Vor US-Ausschuss
Epstein-Komplizin Maxwell verweigerte die Aussage
09.02.2026
Britische Regierung
Epstein-Skandal: Nächster prominenter Kopf rollt
09.02.2026
Epstein-Erbschaft
Norwegische Botschafterin tritt zurück
08.02.2026

Auf die Frage, ob Epstein ein russischer Spion war, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in der Vorwoche, er sei versucht, „viele Witze über diese Version“ der Dinge zu machen, „aber das wäre Zeitverschwendung“. In den in der vergangenen Woche vom US-Justizministerium neu veröffentlichten Dokumenten zu den Verbindungen Epsteins ist mehrfach zu lesen, dass der Investmentbanker den Wunsch hatte, Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Demnach versuchte Epstein mehrfach, ein Treffen zu arrangieren. Aufzeichnungen über ein tatsächliches Treffen gibt es nicht. Peskow hatte russischen Staatsmedien bereits zuvor gesagt, der Kreml habe nie eine Anfrage Epsteins erhalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Seit dem Unglück am Wochenende hat sich ein großer Ölteppich gebildet, den die thailändische ...
Ölteppich wird größer
Wettlauf gegen die Zeit nach Havarie vor Phuket
Donald Trump lasse sich dem Sicherheitsexperten Nico Lange zufolge von Russland in Aussicht ...
Experte rechnet ab
„Europa hat auf Daddy gesetzt, und das ist falsch“
In diesem Generationenhaus geschah die Bluttat. Die verwendete Waffe war gemeldet und auch ...
Krone Plus Logo
Opa schoss auf Enkerl
„Pflegestufe ist kein Grund für ein Waffenverbot“
Juan Pablo Guanipa
Behörden: „Hausarrest“
Venezuela: Freigelassener Regimegegner verschleppt
In dieser Siedlung wurde die Leiche der 19-Jährigen gefunden.
Lange nicht gefunden
Mordalarm in Wels: Vater bringt Tochter (19) um
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
299.619 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
281.890 mal gelesen
Lindsey Vonn
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
177.761 mal gelesen
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Tirol
Elias (3) zu Tode gefoltert: Lebenslang für Eltern
955 mal kommentiert
Lebenslange Haft für die Eltern des kleinen Elias.
Außenpolitik
Kiew: Putin lockt Trump mit einem Billionen-Deal
951 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet durch das Abkommen große Nachteile für ...
US-Sport
Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny
853 mal kommentiert
Mehr Außenpolitik
„Unglaublich wichtig“
Causa Epstein: Europäische Ermittlungen gefordert
„Neue Verteilung“
USA übergeben zwei NATO-Kommandoposten an Europäer
Handelsstreit ekaliert
Trump droht mit Blockade von Kanadas Grenzbrücke
Leichte Verbesserung
So korrupt ist Österreich im Ländervergleich
Mölzer im Duell:
„Kickl wird den Bundeskanzler vor sich hertreiben“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf