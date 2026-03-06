Orbán erhält Schützenhilfe von Herausforderer

Magyar: „Geben Sie den Streitkräften meine Telefonnummer“

Hintergrund ist der Streit um den Transit von russischem Erdöl über die Druschba-Pipeline, die laut ukrainischen Angaben beschädigt ist. Dies wiederum glaubt die Regierung in Budapest nicht. Vielmehr vermutet sie einen politischen Hintergrund für den Stopp der Öllieferungen. Laut Magyar ist die Energieversorgung des Landes eine nationale Angelegenheit, die über Parteipolitik und Wahlkämpfe hinausginge. Dem Parteivorsitzenden zufolge werde es in Ungarn nur im Falle eines „Systemwechsels“ Frieden geben. Bis dahin könne Selenskyj „meine Adresse bedenkenlos an die ukrainischen Streitkräfte weitergeben. Weder (Russlands Präsident) Wladimir Putin noch Wolodymyr Selenskyj können mich erpressen oder bedrohen“, bekräftige Magyar.