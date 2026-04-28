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Vienna holt Kärntner

Ein Amerikaner läuft bald bei der Austria auf

Fußball National
28.04.2026 23:37
(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Fußball-Zweitigist Vienna holt sich einen Kärntner mit deutschem Pass ins Boot, der Wechsel geht im Sommer über die Bühne. Und bei Zweitliga-Fixabsteiger Austria Klagenfurt läuft bald ein Amerikaner auf. 

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Jetzt ist es fix! Regionalligist Velden verliert im Sommer eine wichtige Stütze:

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