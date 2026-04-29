40 Routen und Naturerlebnisse für jedes Niveau

Wenn es um die Kärntner Berg- und Wanderwelt geht, muss man kein extremer Sportler sein. Der Wanderführer der Kärntner Linien bietet für Jung, Alt und jede Fitnessstufe Touren.
Bewegung an der frischen Luft, in der wunderschönen Kärntner Natur ist nicht bloß sportlichen Jungen vorbehalten. Das spiegelt auch der neue Wanderführer der Kärntner Linien wider.
Entspannt im Naturschutzgebiet
Für all jene, die ohne große körperliche Anstrengung die Natur genießen wollen, bietet der Führer Strecken, die besonders für Familien mit Kindern oder Wanderneulinge geeignet sind. Zum Beispiel der Slowtrail „Bleistätter Moor“. Diese Route führt durch ein einzigartiges Naturschutzgebiet mit einer vielfältigen Vogelwelt.
Wunderbare Ausblicke
Auch Genusswanderer kommen auf ihre Rechnung. Touren wie der Rundweg am Goldeck, dem Hausberg von Spittal, erfordern eine gewisse Grundkondition. Das Goldeck zeichnet sich durch seine abwechslungsreiche Landschaft und wunderbare Ausblicke aus – alles entspannt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.
Für geübte Bergsteiger gibt es auch anspruchsvolle Touren. Diese Routen haben alpinen Charakter, setzen Trittsicherheit, Schwindelfreiheit sowie eine gute körperliche Verfassung voraus – wie das Reitereck oder die Tour am Mölltaler Gletscher.
Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.
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