40 Routen und Naturerlebnisse für jedes Niveau

Entspannt im Naturschutzgebiet

Für all jene, die ohne große körperliche Anstrengung die Natur genießen wollen, bietet der Führer Strecken, die besonders für Familien mit Kindern oder Wanderneulinge geeignet sind. Zum Beispiel der Slowtrail „Bleistätter Moor“. Diese Route führt durch ein einzigartiges Naturschutzgebiet mit einer vielfältigen Vogelwelt.