Ermittler verfolgen im Fall Fabian eine neue Spur

Erst am Freitag hatten die Ermittler den Bereich, in dem der Bub tot aufgefunden worden war, erneut untersucht – insbesondere den Tümpel. Wie ein dpa-Fotoreporter beobachten konnte, pumpten Feuerwehrleute das Wasser teilweise ab. Die Polizei durchsuchte das Gewässer zudem mit einem Gerät, das wie ein Metalldetektor aussah.