Führt sie zum Mörder?
Ermittler verfolgen im Fall Fabian eine neue Spur
Nach dem Fund der Leiche des achtjährigen Fabian gehen die Ermittlungen der deutschen Polizei am Wochenende weiter. Wie die „Bild“-Zeitung berichtete, verfolgen die Ermittler nun eine neue Spur.
Demnach sucht die Polizei im Fall des ermordeten Fabian nun nach einem Pick-up mit Anhänger, der möglicherweise eine Rolle bei dem Verbrechen gespielt haben könnte. Das habe die Zeitung von einer Passantin erfahren, die nach einem solchen Fahrzeug befragt worden sei.
Polizei soll auf Suche nach Pick-up sein
Wie es heißt, soll besagter Pick-up durch das Dorf Klein Upahl in Richtung der Felder gefahren sein, wo später Fabians Leiche gefunden wurde. Bislang wurde die Information von der Staatsanwaltschaft allerdings nicht bestätigt.
Erst am Freitag hatten die Ermittler den Bereich, in dem der Bub tot aufgefunden worden war, erneut untersucht – insbesondere den Tümpel. Wie ein dpa-Fotoreporter beobachten konnte, pumpten Feuerwehrleute das Wasser teilweise ab. Die Polizei durchsuchte das Gewässer zudem mit einem Gerät, das wie ein Metalldetektor aussah.
Ob die Ermittler dabei etwas gefunden haben, dazu machte die Staatsanwaltschaft unterdessen keine Angaben.
Zuvor hatte eine DNA-Analyse der am Dienstag bei Klein Upahl gefundenen Kinderleiche ergeben, dass es sich um den achtjährigen Fabian handelte. Laut vorläufigem Obduktionsbericht ist er Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.
Mutter meldete Fabian als vermisst
Fabian war am 10. Oktober verschwunden und von seiner Mutter am Abend des gleichen Tages als vermisst gemeldet worden. Zunächst war vermutet worden, der Bub habe am Tag seines Verschwindens zu seinem Vater fahren wollen, der getrennt von der Mutter südlich von Güstrow lebt.
Spürhunde hatten Fabians Spur bis zum Güstrower Busbahnhof verfolgen können und nahe dem Wohnort des Vaters wiederaufgenommen, bevor sie sich wieder verlor. Auch Seen wurden abgesucht. So schlugen Leichenspürhunde auf dem Inselsee am Stadtrand von Güstrow an. Taucher fanden dort jedoch nichts.
