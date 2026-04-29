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Regionale Unterschiede

Wieso man in NÖ kein Klimaticket kaufen kann

Niederösterreich
29.04.2026 05:00
Im weiten Land nur online erhältlich, in der grünen Mark auch als „Kärtchen“ direkt vom ...
Im weiten Land nur online erhältlich, in der grünen Mark auch als „Kärtchen“ direkt vom Schalter.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Das Regionale Klimaticket für NÖ, Burgenland und Wien gibt es nur am VOR-Schalter in Wien. Um dort hinzukommen, muss man erst einmal den Vollpreis bezahlen.

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Satte 40 Euro kostet eine durschnittliche Zugreise von Linz zum Wiener Hauptbahnhof für einen Erwachsenen ohne Vergünstigung. Plus nochmals 40 Euro für die Rückreise. Da zahlt sich ein Klimaticket schon aus, wenn man jeden Tag zur Arbeit pendelt oder viele Ausflüge unternimmt. Das Klimaticket für die Ostregion gibt es aber in Niederösterreich an einem Bahnhofsschalter gar nicht zu erwerben – nur online.

Großteil kauft online
„Da gibt es schon immer wieder Senioren, die dann extra vor Ort in Wien das Ticket kaufen müssen“, gibt der Service des Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) Auskunft. Auch am ÖBB Schalter in St. Pölten bleibt man NÖ-Klimaticketlos. „Der VOR hat nur am Westbahnhof in Wien eine Verkaufstelle, aber nirgends in Niederösterreich“, heißt es dort.

Das Österreich-Klimaticket gibt es jedoch schon in St. Pölten zu kaufen, so wie auf jedem anderen Hauptbahnhof im Land. „Weil das vom Ministerium verwaltet wird.“ Die Region-Tickets werden aber von den jeweiligen Landes-Verkehrsorganisationen verkauft.

„Anfrage per Brief möglich“
Dass man als Niederösterreicher oder Burgenländer für einen Kauf nach Wien fahren muss, bringt einem zum Stirnrunzeln. Die ÖBB verweist einem zum Büro in der Bahnhofcity vom Westbahnho. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) hat hingegen in Linz ein Verkaufsbüro, für jene, die es nicht im Internet kaufen möchten – oder können. Auch die grüne Steiermark, bietet einen Vor-Ort-Verkauf bei ihrem Landesverkehrsverbund. Es mangelt im weiten Land jedenfalls nicht an der Nachfrage. 2025 wurden sogar 85.558 NÖ-Klimatickets verkauft. Einen Lichtblick für den Ticket-Kauf außerhalb des Internets gibt es: „Man kann dem VOR einen Brief schreiben“.

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