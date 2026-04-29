Wieso man in NÖ kein Klimaticket kaufen kann

„Anfrage per Brief möglich“

Dass man als Niederösterreicher oder Burgenländer für einen Kauf nach Wien fahren muss, bringt einem zum Stirnrunzeln. Die ÖBB verweist einem zum Büro in der Bahnhofcity vom Westbahnho. Der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) hat hingegen in Linz ein Verkaufsbüro, für jene, die es nicht im Internet kaufen möchten – oder können. Auch die grüne Steiermark, bietet einen Vor-Ort-Verkauf bei ihrem Landesverkehrsverbund. Es mangelt im weiten Land jedenfalls nicht an der Nachfrage. 2025 wurden sogar 85.558 NÖ-Klimatickets verkauft. Einen Lichtblick für den Ticket-Kauf außerhalb des Internets gibt es: „Man kann dem VOR einen Brief schreiben“.