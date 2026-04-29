Nachbarschaftsstreits: Der Feind hinter dem Zaun

Wenn die Temperaturen steigen, nehmen auch Nachbarschaftsstreitigkeiten spürbar zu. Denn der Sommer bringt nicht nur Sonne, sondern auch Konflikte. Besonders häufig geht es um Lärm. Grillpartys bis spät in die Nacht sorgen für Ärger. Auch Bauarbeiten nehmen in den warmen Monaten zu. Hämmern und Bohren am Wochenende und auch Kinderlärm sind ein sensibles Thema. Während die einen ihn als normal empfinden, fühlen sich andere gestört.