Nonnen von Goldenstein fliegen nicht nach Rom

Groß ankündigt, doch jetzt kommt alles anders: Die zu weltweiter Bekanntheit erlangten Nonnen von Goldenstein hätten am Dienstag von München aus nach Rom fliegen sollen. Daraus wird nichts . . .
Private Gönner kamen für die knapp einwöchige Reise auf, erledigten sämtliche Buchungen. Auch die Teilnahme an einer Generalaudienz mit Papst Leo XVI. war geplant.
Einen Tag vor Abflug sagten nun die Schwestern selbst das Unterfangen ab – vorangegangen sei sollen dem laut „Krone“-Informationen heftige Meinungsverschiedenheiten unter den Helfern und Wegbegleitern.
Wie berichtet, zogen die drei betagten Ordensschwestern im Herbst 2025 auf eigene Faust aus ihrem Seniorenheim aus und bewohnen seither ihr früheres Kloster Goldenstein nach Elsbethen.
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