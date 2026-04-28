Rückzug: Stadt zahlt keine Förderungen mehr

Die FP wünscht sich die Entmachtung von Finanzreferentin Constance Mochar (SP). Sie solle ihr Ressort blitzartig abgeben, neuer Finanzreferent könnte Julian Geier (VP), der schon seit längerer Zeit mit dem neuen Amt kokettiert, werden.

Ein Dringlichkeitsantrag der FP wegen der städtischen Wohnungen wurde angenommen, ein Jahr gibt es nun keine Mietzinserhöhungen.