Mit den Öffis gut geplant sogar bis zur Pasterze

Doch am allerwichtigsten ist wohl eine ordentliche Routenplanung. Während es für den auserwählten Gipfel im Internet eine Vielzahl an Angeboten gibt, fehlt ihnen oft der Mobilitätsaspekt. Hier bieten die Kärntner Linien in Kombination mit dem neuen Wanderführer und dem eigenen Routenplaner ein echtes Rundum-sorglos-Paket.