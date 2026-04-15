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Serie: Kärnten per Bus

Mit den Öffis gut geplant sogar bis zur Pasterze

Kärnten
15.04.2026 04:00
Selbst bis zur Pasterze mit Blick auf den höchsten Gipfel Österreichs schafft man es mit den ...
Selbst bis zur Pasterze mit Blick auf den höchsten Gipfel Österreichs schafft man es mit den Kärntner Linien.(Bild: Georg Wastl)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Teil zwei der Infoserie von „Krone“ und „Kärntner Linien“: Der Routenplaner der Kärntner Linien bietet Unterstützung beim Gipfelbesuch.

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Eine gute Planung ist die halbe Miete – fast nirgendwo gilt diese Binsenweisheit so sehr wie am Berg. Ob das richtige Schuhwerk, zusätzliche Kleidung für einen Wechsel am Gipfel oder eine stärkende Jause – all das braucht man für ein gelungenes Bergerlebnis.

Doch am allerwichtigsten ist wohl eine ordentliche Routenplanung. Während es für den auserwählten Gipfel im Internet eine Vielzahl an Angeboten gibt, fehlt ihnen oft der Mobilitätsaspekt. Hier bieten die Kärntner Linien in Kombination mit dem neuen Wanderführer und dem eigenen Routenplaner ein echtes Rundum-sorglos-Paket.

Routenplaner und Wanderführer
Auf routenplaner.kaerntner-linien.at findet man schnell und unkompliziert die optimale Verbindung mit Bus und Bahn zum Startpunkt einer wunderschönen Tour, die man sich im Wanderführer zuvor ausgesucht hat.

Besonders, wenn sich Start und Ziel unterscheiden – oft bei längeren Wanderungen – schlagen die Öffis den Pkw. Und so schont man nicht nur seine Nerven, sondern auch die Natur, mit Unterstützung von Routenplaner und Wanderführer der Kärntner Linien.

Sie bekommen das Büchlein im Klagenfurter Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten und bei den Auskunftsstellen der Kärntner Linien.

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