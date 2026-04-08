Die wunderschöne Bergwelt ohne Reisestress erleben

Endlich eine Möglichkeit, dem Wochenend-Verkehrschaos zu entkommen. Die Kärntner Linien präsentieren den brandneuen Wanderführer, der das eigene Auto überflüssig macht. Statt sich über verstopfte Bergstraßen zu ärgern und ewig nach einem freien Parkplatz zu suchen, läuft der Ausflugstag mit Bus oder Bahn. So spart man nicht nur Bares, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz.