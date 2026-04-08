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Serie: Kärnten per Bus

Die wunderschöne Bergwelt ohne Reisestress erleben

Kärnten
08.04.2026 16:00
Auch für die Tierwelt bietet der Verzicht auf den eigenen Pkw Vorteile. Der neue Wanderführer ...
Auch für die Tierwelt bietet der Verzicht auf den eigenen Pkw Vorteile. Der neue Wanderführer hilft dabei.(Bild: Madlin Peko)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Entspannt und umweltfreundlich zur nächsten Wandertour geht es mit den Öffis der Kärntner Linien. Der neue Wanderführer bietet detaillierte Touren, Karten und die passenden Verbindungen.

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Endlich eine Möglichkeit, dem Wochenend-Verkehrschaos zu entkommen. Die Kärntner Linien präsentieren den brandneuen Wanderführer, der das eigene Auto überflüssig macht. Statt sich über verstopfte Bergstraßen zu ärgern und ewig nach einem freien Parkplatz zu suchen, läuft der Ausflugstag mit Bus oder Bahn. So spart man nicht nur Bares, sondern leistet auch einen Beitrag zum Umweltschutz.

Der größte Vorteil ist die Flexibilität. Streckenwanderungen, bei denen Start und Ziel weit auseinanderliegen, sind kein logistischer Albtraum mehr. Man startet seine Tour an einer Haltestelle und beendet sie Stunden später an einer völlig anderen – ohne jemals zum Ausgangspunkt zurückkehren zu müssen.

Weniger Stress für Tier und Mensch
Die Anreise mit den Öffis ist aber nicht nur für uns Menschen stressfreier. Auch die heimische Tierwelt profitiert, denn weniger Autoverkehr bedeutet spürbar weniger Störung in ihren sensiblen Lebensräumen.

Der Wanderführer selbst ist gut gefüllt: detaillierte Touren, passende Öffi-Verbindungen, Einkehrtipps und professionelle Karten.

Sie bekommen das Büchlein im Kundenbüro des Verkehrsverbunds Kärnten, Auskunftsstellen der Kärntner Linien und auf der Freizeitmesse Klagenfurt, 10. bis 12. April, 9 bis 18 Uhr

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