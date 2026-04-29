Wetteifern in der wunderbaren Welt der Chemie

Wie Stoffe chemisch zusammengesetzt sind

Beim Wettbewerb müssen die Teilnehmenden verschiedene Aufgaben aus der anorganischen und organischen Chemie lösen. Am Vormittag ist der praktische Teil, am Nachmittag folgt dann die Theorie. Wie kann man sich die Praxis vorstellen? Es gilt herauszufinden, was alles in bestimmten Flüssigkeiten oder auch Feststoffen drin ist – und auch, wie viel davon. Im Alltag finden wir solche Vorgänge etwa in der Kläranlage, wo Schwermetalle herausgeholt werden müssen, erklärt Regina Knittel, Landeskoordinatorin für die Chemieolympiade.