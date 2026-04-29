Wetteifern in der wunderbaren Welt der Chemie

81 Tiroler Schülerinnen und Schüler konnten am Dienstag bei der 52. Chemieolympiade im Gymnasium der Ursulinen Innsbruck ihr chemisches Wissen praktisch wie theoretisch unter Beweis stellen.
Die Welt aus chemischer Perspektive zu betrachten, sorgt immer wieder für interessante Entdeckungen. So bestehen Menschen etwa aus Abermilliarden von Atomen (mehr als es Sterne im bekannten Universum gibt), welche wiederum zu 99,9 Prozent aus leerem Raum, also aus Nichts bestehen. Würde man den leeren Raum in den Atomen entfernen, würden alle Atome aller Menschen auf der Welt auf einen Löffel passen.
Nun gut, ob sich die Schülerinnen und Schüler in der Chemieolympiade mit diesen fast schon philosophisch-quantenphysikalischen Fragen auseinandersetzen, ist ungewiss. Die Chemieolympiade ist ein freiwilliger Kurs, den die Schülerinnen und Schüler außerhalb der normalen Unterrichtszeit besuchen. Dort gibt es einen Kurswettbewerb, die Besten dürfen anschließend beim Landeswettbewerb mitmachen. Dieser fand am Dienstag statt – Mittwoch werden die Siegerinnen und Sieger gekürt.
Wie Stoffe chemisch zusammengesetzt sind
Beim Wettbewerb müssen die Teilnehmenden verschiedene Aufgaben aus der anorganischen und organischen Chemie lösen. Am Vormittag ist der praktische Teil, am Nachmittag folgt dann die Theorie. Wie kann man sich die Praxis vorstellen? Es gilt herauszufinden, was alles in bestimmten Flüssigkeiten oder auch Feststoffen drin ist – und auch, wie viel davon. Im Alltag finden wir solche Vorgänge etwa in der Kläranlage, wo Schwermetalle herausgeholt werden müssen, erklärt Regina Knittel, Landeskoordinatorin für die Chemieolympiade.
81 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Aufgaben. Zwar sind es insgesamt noch mehr Burschen als Mädchen, die bei der Chemieolympiade mitmachen, doch sind mittlerweile auch durchaus Mädels dafür zu begeistern. Die Chemieolympiade gibt es bereits zum 52. Mal.
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