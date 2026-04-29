Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landeswettbewerb Tirol

Wetteifern in der wunderbaren Welt der Chemie

Tirol
29.04.2026 14:00
Die Schutzbrille darf auch bei „Grüne Chemie“-Experimenten natürlich nicht fehlen.
Die Schutzbrille darf auch bei „Grüne Chemie“-Experimenten natürlich nicht fehlen.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Nadine Isser
Von Nadine Isser

81 Tiroler Schülerinnen und Schüler konnten am Dienstag bei der 52. Chemieolympiade im Gymnasium der Ursulinen Innsbruck ihr chemisches Wissen praktisch wie theoretisch unter Beweis stellen.

0 Kommentare

Die Welt aus chemischer Perspektive zu betrachten, sorgt immer wieder für interessante Entdeckungen. So bestehen Menschen etwa aus Abermilliarden von Atomen (mehr als es Sterne im bekannten Universum gibt), welche wiederum zu 99,9 Prozent aus leerem Raum, also aus Nichts bestehen. Würde man den leeren Raum in den Atomen entfernen, würden alle Atome aller Menschen auf der Welt auf einen Löffel passen.

Nun gut, ob sich die Schülerinnen und Schüler in der Chemieolympiade mit diesen fast schon philosophisch-quantenphysikalischen Fragen auseinandersetzen, ist ungewiss. Die Chemieolympiade ist ein freiwilliger Kurs, den die Schülerinnen und Schüler außerhalb der normalen Unterrichtszeit besuchen. Dort gibt es einen Kurswettbewerb, die Besten dürfen anschließend beim Landeswettbewerb mitmachen. Dieser fand am Dienstag statt – Mittwoch werden die Siegerinnen und Sieger gekürt.

Hoch konzentriert und fokussiert stellen die Schülerinnen und Schüler ihr chemisches Wissen ...
Hoch konzentriert und fokussiert stellen die Schülerinnen und Schüler ihr chemisches Wissen unter Beweis.(Bild: Christof Birbaumer)

Wie Stoffe chemisch zusammengesetzt sind
Beim Wettbewerb müssen die Teilnehmenden verschiedene Aufgaben aus der anorganischen und organischen Chemie lösen. Am Vormittag ist der praktische Teil, am Nachmittag folgt dann die Theorie. Wie kann man sich die Praxis vorstellen? Es gilt herauszufinden, was alles in bestimmten Flüssigkeiten oder auch Feststoffen drin ist – und auch, wie viel davon. Im Alltag finden wir solche Vorgänge etwa in der Kläranlage, wo Schwermetalle herausgeholt werden müssen, erklärt Regina Knittel, Landeskoordinatorin für die Chemieolympiade.

81 Schülerinnen und Schüler stellten sich den Aufgaben. Zwar sind es insgesamt noch mehr Burschen als Mädchen, die bei der Chemieolympiade mitmachen, doch sind mittlerweile auch durchaus Mädels dafür zu begeistern. Die Chemieolympiade gibt es bereits zum 52. Mal.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
29.04.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Am Dienstag soll versucht werden, den Buckelwal „Timmy“ abzutransportieren.
Trotz Gewichtsverlusts
Tierärztin: „Timmy sieht wieder viel besser aus“
Die Megajacht Nord noch vor Beginn der Sanktionen gegen ihren Eigentümer in einer Werft in ...
500-Millionen-$-Schiff
Oligarchen-Jacht durchquert Straße von Hormuz
Egal, ob Organstrafverfügung oder Anzeige: Der Ärger ist meist groß.
FPÖ-Forderung
Anzeigen sollen künftig nicht anonym möglich sein
Die Streitkräfte sollen auf 460.000 Soldaten wachsen.
Krone Plus Logo
Zeitenwende in Berlin
Deutschland auf dem Weg zu Europas stärkster Armee
Zum 40. Mal jährte sich die Katastrophe von Tschernobyl am Sonntag. Die Präsidentin Moldaus, ...
Drohnen über Reaktor
Selenskyj wirft Kreml „nuklearen Terrorismus“ vor
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
172.666 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
154.491 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Österreich
Mann will Polizist geladenes Sturmgewehr entreißen
131.751 mal gelesen
Die Polizistin steht daneben, während ihr Kollege mit dem Täter um das Sturmgewehr mit 30 Schuss ...
Innenpolitik
Budget für Eltern und Bauern, Pensionisten zittern
1640 mal kommentiert
Nach zähen Verhandlungen sickern die ersten Details des neuen Doppelbudgets durch.
Innenpolitik
Lohnnebenkosten sinken ab 2028 um Milliarden
1452 mal kommentiert
Montagmittag klärten Babler, Stocker und Meinl-Reisinger die letzten Details zum Budget unter ...
Kolumnen
Man kann nur hoffen, dass es diesmal anders kommt
1424 mal kommentiert
Ist es wirklich „kein Krisenbudget“, das die Regierungsspitze samt Finanzminister schnürte?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf