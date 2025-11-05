Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Radstadt

Das Heimat:Filmfestival erkundet Lebensmodelle

Salzburg
05.11.2025 12:30
Vier Jahre wurde Schriftsteller Gauß filmisch begleitet.
Vier Jahre wurde Schriftsteller Gauß filmisch begleitet.(Bild: Jörg Burger)

Das 24. Heimat:Filmfestival in Radstadt startet am Mittwoch – unter anderem mit einem Dokumentarfilm über den Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß, der sich auf große Reise begibt.

0 Kommentare

Was ist Heimat? Wie lässt sich Heimat definieren? Und wie unterschiedlich kann Heimat ausschauen? Damit beschäftigt sich ab Mittwoch wieder das 24. Heimat:Filmfestival in Radstadt. „Mit dem aktuellen Filmprogramm machen wir uns auf den Weg in Länder, in Regionen und zu Menschen, deren Lebensmodelle prekär sind, deren Fragen dringende Antworten benötigen und mit uns geteilt werden wollen“, sagt Elisabeth Schneider, die Intendantin des Festivals.

„Element of(f) Balance“ des Loferer Regisseurs Othmar Schmiderer
„Element of(f) Balance“ des Loferer Regisseurs Othmar Schmiderer(Bild: Filmladen)

Einer, der sich schon länger mit unterschiedlichen Lebenswelten beschäftigt, ist der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß. Im Dokumentarfilm „Schlendern ist mein Metier“ nimmt er Kinobesucher auf seine tiefgründigen Entdeckungsreisen mit.

Lesen Sie auch:
Mal eine andere Perspektive für Salzburg. 
Filmporträt
Karl-Markus Gauß flaniert durch Europa
05.10.2025
ARD & ZDF im Clinch
Hochmair sorgt als doppelter Ermittler für Unmut
04.11.2025

Das Festival eröffnet der neueste Dokumentarfilm „Element of(f) Balance“ des Loferer Regisseurs Othmar Schmiderer. Zu sehen sein werden auch die Siegerfilme der großen Film-Festivals wie Venedig (Vermiglio) und Cannes (Ein kleiner Unfall), die Diagonale-Siegerfilme (Bürglkopf, Perla) und der Publikumssieger vom Neue Heimatfilm Filmfestival Freistadt (Noch lange kein Lippizaner).

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
125.899 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
123.263 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
101.920 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf