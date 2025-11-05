Das Heimat:Filmfestival erkundet Lebensmodelle

Was ist Heimat? Wie lässt sich Heimat definieren? Und wie unterschiedlich kann Heimat ausschauen? Damit beschäftigt sich ab Mittwoch wieder das 24. Heimat:Filmfestival in Radstadt. „Mit dem aktuellen Filmprogramm machen wir uns auf den Weg in Länder, in Regionen und zu Menschen, deren Lebensmodelle prekär sind, deren Fragen dringende Antworten benötigen und mit uns geteilt werden wollen“, sagt Elisabeth Schneider, die Intendantin des Festivals.