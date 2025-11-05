Das Heimat:Filmfestival erkundet Lebensmodelle

Das 24. Heimat:Filmfestival in Radstadt startet am Mittwoch – unter anderem mit einem Dokumentarfilm über den Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß, der sich auf große Reise begibt.
Was ist Heimat? Wie lässt sich Heimat definieren? Und wie unterschiedlich kann Heimat ausschauen? Damit beschäftigt sich ab Mittwoch wieder das 24. Heimat:Filmfestival in Radstadt. „Mit dem aktuellen Filmprogramm machen wir uns auf den Weg in Länder, in Regionen und zu Menschen, deren Lebensmodelle prekär sind, deren Fragen dringende Antworten benötigen und mit uns geteilt werden wollen“, sagt Elisabeth Schneider, die Intendantin des Festivals.
Einer, der sich schon länger mit unterschiedlichen Lebenswelten beschäftigt, ist der Salzburger Schriftsteller Karl-Markus Gauß. Im Dokumentarfilm „Schlendern ist mein Metier“ nimmt er Kinobesucher auf seine tiefgründigen Entdeckungsreisen mit.
Das Festival eröffnet der neueste Dokumentarfilm „Element of(f) Balance“ des Loferer Regisseurs Othmar Schmiderer. Zu sehen sein werden auch die Siegerfilme der großen Film-Festivals wie Venedig (Vermiglio) und Cannes (Ein kleiner Unfall), die Diagonale-Siegerfilme (Bürglkopf, Perla) und der Publikumssieger vom Neue Heimatfilm Filmfestival Freistadt (Noch lange kein Lippizaner).
