„Finanzielle Spielräume am Arbeitsmarkt enger“

„War lange ohne Job und traute mir nichts mehr zu“

Wie wichtig derartige Initiativen sind, zeigt das Beispiel von Patrick Gritsch: „Ich war lange ohne Job und hab mir ehrlich gesagt selbst nicht mehr viel zugetraut. Bei Ho&Ruck bin ich wieder reingekommen – mit fixer Struktur, Arbeit im Team und Leuten, die daran glauben, dass man es schafft“, erzählt der ehemalige Transitmitarbeiter.