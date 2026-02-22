Über ein Jahr ohne Job: Wer höchst gefährdet ist

Wenn Kinder Opfer werden: So kann man sie schützen
Staatsanwältin warnt
Wer mehr als ein Jahr ohne regulären Job ist, gilt als langzeitbeschäftigungslos. In Österreich betrifft das über 100.000 Personen, in Tirol 2250. Die Zahlen steigen rasant. Das steckt hinter der Negativ-Entwicklung und diese Personen sind besonders gefährdet.
Vom Tiroler Arbeitsmarkt kamen zuletzt positive Signale. Nach Monaten steigender Arbeitslosenzahlen meldete das Arbeitsmarktservice (AMS) Anfang Februar nur vergleichsweise leichte Zuwächse (+1,8 Prozent) und eine Arbeitslosenquote von 4,9 Prozent. Diese ist die niedrigste aller Bundesländer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.