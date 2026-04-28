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Was für ein Auftritt!

Amal Clooney begeistert im ultrakurzen Mini-Kleid

Society International
28.04.2026 11:47
Glamour-Auftritt mit George Clooney in New York – Amal Clooney sorgte in einem fuchsiafarbenen ...
Glamour-Auftritt mit George Clooney in New York – Amal Clooney sorgte in einem fuchsiafarbenen Kleid für Aufmerksamkeit.(Bild: Krone KREATIV/APA-Images / Action Press / XNY)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Was für ein Auftritt! Amal Clooney (48) zog bei der 51. Chaplin Award Gala in New York alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit Ehemann George Clooney (64) erschien die gefeierte Menschenrechtsanwältin am Montagabend im Alice Tully Hall des Lincoln Centers – und sorgte mit ihrem glamourösen Look für einen echten Wow-Moment auf dem roten Teppich.

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Für den besonderen Abend setzte Amal Clooney auf ein spektakuläres fuchsiafarbenes Mini-Kleid von Balenciaga im Schößchen-Stil. Das Off-Shoulder Design betonte elegant ihre Schultern, während der asymmetrische Saum ihre langen Beine perfekt in Szene setzte.

Dazu kombinierte sie himmelhohe goldene Metallic-Heels, eine passende Gold-Clutch und funkelnde Statement-Ohrringe. Ihre langen braunen Haare trug sie in einem eleganten Hochsteck-Look mit soften Strähnen im Gesicht – glamourös, modern und absolut red-carpet-tauglich.

Amal Clooney leuchtet in auffälligem Fuchsia-Look neben Ehemann George Clooney.
Amal Clooney leuchtet in auffälligem Fuchsia-Look neben Ehemann George Clooney.(Bild: AP/Evan Agostini)

George Clooney elegant im klassischen Smoking
Auch Hollywood-Star George Clooney zeigte sich gewohnt stilvoll. Der Schauspieler erschien im schwarzen Smoking mit Fliege und strahlte an der Seite seiner Frau.

Der Anlass des glamourösen Abends: George Clooney wurde bei der Chaplin Award Gala für seine bedeutenden Beiträge zur Filmkunst geehrt. Die renommierte Auszeichnung des Lincoln Centers zählt zu den wichtigsten Ehrungen der Filmbranche.

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George Clooney über die Ehrung: „Ein bisschen peinlich“
Im Gespräch mit „People“ zeigte sich der Oscar-Preisträger gewohnt charmant und selbstironisch.

Auf die Frage, wie er sich auf den großen Abend vorbereitet habe, scherzte Clooney: „Gar nicht – man trinkt einfach.“ Danach fügte er lachend hinzu: „Ich sollte wahrscheinlich bald damit anfangen.“

Auch die Aufmerksamkeit rund um die Ehrung sei für ihn „wild“, „ein bisschen peinlich“, aber gleichzeitig auch „spaßig“.

Clooney wurde bei der Gala geehrt.
Clooney wurde bei der Gala geehrt.(Bild: AP/Evan Agostini)
Doch im Mittelpunkt stand eindeutig seine Frau!
Doch im Mittelpunkt stand eindeutig seine Frau!(Bild: APA-Images / Action Press / XNY)

Ein Paar, das Hollywood liebt
George und Amal Clooney bewiesen einmal mehr, warum sie zu den glamourösesten Paaren Hollywoods zählen. Während George für sein Lebenswerk gefeiert wurde, stahl Amal ihm mit ihrem spektakulären Fuchsia-Look fast die Show.

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