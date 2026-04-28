Amal Clooney begeistert im ultrakurzen Mini-Kleid

Was für ein Auftritt! Amal Clooney (48) zog bei der 51. Chaplin Award Gala in New York alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit Ehemann George Clooney (64) erschien die gefeierte Menschenrechtsanwältin am Montagabend im Alice Tully Hall des Lincoln Centers – und sorgte mit ihrem glamourösen Look für einen echten Wow-Moment auf dem roten Teppich.