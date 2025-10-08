Regierung beschließt Aus für Klebevignette

Die Regierung hat das Aus für die Klebevignette beschlossen. Ab 2027 soll die Vignette nur noch digital erhältlich sein. Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sieht den Weg geebnet „in Richtung Nutzerfreundlichkeit“ und beruhigt, auch die analoge Form des Erwerbs bleibe erhalten.
Die bunten Maut-Kleber gehören bald der Vergangenheit an. Sie sollen ab 2027 restlos durch eine digitale Registrierung ersetzt werden, sowohl das Kleben, als auch das Abschaben der alten Vignetten soll damit wegfallen. „Wir machen den Alltag für Millionen Autofahrer und Autofahrerinnen einfacher, moderner und nachhaltiger, ohne dabei analoge Zugangsmöglichkeiten zu beschränken“, erklärte Hanke am Mittwoch nach dem Ministerrat.
Über 75 Prozent der Vignetten bereits jetzt digital erworben
Ein Blick auf die Statistik zeigt, dass bereits jetzt über 75 Prozent der gültigen Vignetten digital erworben worden sind. Bei Kurzzeitvignetten liegt der Anteil bei über 50 Prozent. Nächstes Jahr bleibt noch alles wie gewohnt: Sowohl Klebevignette als auch digitale Vignette behalten ihre Gültigkeit. Der Preis für die Jahresvignette beträgt 106,80 Euro.
Digitale Vignette auch bei Tankstelle zu haben
Die Asfinag wird den Angaben zufolge ihr Vertriebsnetz weiter ausbauen. Digitale Vignette sollen weiterhin in Trafiken, Tankstellen, Mautstellen, bei den Autofahrerklubs und weiteren Partnern erhältlich bleiben. Der Minister betonte auch, dass die digitale Version mit Abo-Optionen, Erinnerungsservice und der einfachen Nutzung bei Wechselkennzeichen punkten kann.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.