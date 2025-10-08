Regierung beschließt Aus für Klebevignette

Die bunten Maut-Kleber gehören bald der Vergangenheit an. Sie sollen ab 2027 restlos durch eine digitale Registrierung ersetzt werden, sowohl das Kleben, als auch das Abschaben der alten Vignetten soll damit wegfallen. „Wir machen den Alltag für Millionen Autofahrer und Autofahrerinnen einfacher, moderner und nachhaltiger, ohne dabei analoge Zugangsmöglichkeiten zu beschränken“, erklärte Hanke am Mittwoch nach dem Ministerrat.