Wolf schaute in Vorarlberger Wohngebiet vorbei

Es ist tatsächlich ein Wolf, der sich in der Nacht auf Montag auf den Straßen von Wald am Arlberg herumgetrieben hat, das bestätigte Landesrat Christian Gantner am Dienstag auf „Krone“-Nachfrage. Das Video zeigt das Tier, wie es umherstreift – oder umherirrt. Die zuständige Jägerschaft sei informiert worden und beobachte die Region nun ganz genau, wie Gantner erklärte.