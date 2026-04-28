Wolf schaute in Vorarlberger Wohngebiet vorbei

In der Nacht auf Montag streifte in einem Siedlungsgebiet in Vorarlberg ein Wolf herum. Eine Anrainerin filmte den Besucher bei seinem Streifzug. Die zuständige Jägerschaft beobachtet die Region nun ganz genau.
Es ist tatsächlich ein Wolf, der sich in der Nacht auf Montag auf den Straßen von Wald am Arlberg herumgetrieben hat, das bestätigte Landesrat Christian Gantner am Dienstag auf „Krone“-Nachfrage. Das Video zeigt das Tier, wie es umherstreift – oder umherirrt. Die zuständige Jägerschaft sei informiert worden und beobachte die Region nun ganz genau, wie Gantner erklärte.
In der Nacht auf Dienstag gab es vom Wolf allerdings keine Spur – im Gegenteil: Zu sehen waren nur Rehe, was eindeutig gegen eine Präsenz des Wolfs spricht.
Noch keine Hinweise auf Gefährdung
Wenn eine unmittelbare Gefahr für Menschen oder Nutztiere vom Wolf ausgeht, könnte das Tier nun auch präventiv entnommen werden – also bevor es zu Rissen kommt. Bisher liegen allerdings keine Hinweise auf eine solche Gefährdung vor.
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