Weibliche Flüchtlinge finden schwerer einen Job

Relativ wenige bleiben in Österreich

Jedoch bleiben insgesamt deutlich weniger Menschen in Österreich als wohl allgemein angenommen. Von den zugewanderten EU-Bürgerinnen und -Bürgern hatte nach drei bis vier Jahren bereits die Hälfte das Land wieder verlassen. Nur etwa ein Drittel bleibt längerfristig im Land. Bei den Drittstaatsangehörigen waren vier bis fünf Jahre nach der Zuwanderung immerhin noch zwei Drittel in Österreich. Von jenen Personen, die im Rahmen der großen Fluchtbewegung 2015 und 2016 Asyl beantragten, blieb etwas mehr als die Hälfte im Land. Bei den 2022 außerhalb des Asylverfahrens als Vertriebe aufgenommenen ukrainischen Staatsangehörigen waren nach zwei Jahren noch über 70 Prozent hier.