Mann mit Gummihammer brutal verprügelt

Szenen wie aus einem Horrorfilm spielten sich vor den Augen geschockter Passanten in Enzesfeld-Lindabrunn ab. Aus einem Haus lief ein völlig blutüberströmter Mann. Er war im Kopfbereich schwerst verletzt. Die Hintergründe waren wenig später klar: Ein Streit in der Suchtgiftszene war völlig aus dem Ruder gelaufen.