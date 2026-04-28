Mann mit Gummihammer brutal verprügelt

Ein blutüberströmter Mann hat in Enzesfeld-Lindabrunn im Bezirk Baden (NÖ) nicht nur für geschockte Passanten samt Großeinsatz gesorgt, sondern die Polizei auch zu einem großen Drogenversteck im Gesamtwert von 650.000 Euro geführt.
Szenen wie aus einem Horrorfilm spielten sich vor den Augen geschockter Passanten in Enzesfeld-Lindabrunn ab. Aus einem Haus lief ein völlig blutüberströmter Mann. Er war im Kopfbereich schwerst verletzt. Die Hintergründe waren wenig später klar: Ein Streit in der Suchtgiftszene war völlig aus dem Ruder gelaufen.
Unbezahlte Drogen ...
Denn das rund 40-jährige Opfer soll von seinem etwa gleichaltrigen serbischen Landsmann wegen offener Drogenschulden mit einem Gummihammer übelst zugerichtet worden sein. Die Polizei nahm umgehend beide amtsbekannten Männer fest.
Drogen im Kastenwagen
Bei der anschließenden Hausdurchsuchung des Opfers wurden in einem Kastenwagen gut versteckt sieben Kilo Kokain und 15 Kilo Cannabisharz entdeckt. Der Gesamtwert der Drogen liegt bei etwa 650.000 Euro. Das Suchtgift wurde sichergestellt. Es soll zuvor nach Österreich geschmuggelt worden sein.
Beide Männer sind in Haft. Weitere Erhebungen des Landeskriminalamts NÖ laufen.
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