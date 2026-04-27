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Drohnenreigen stimmte auf Song Contest ein

Song Contest
27.04.2026 23:14
Am Montagabend haben Drohnen über Schloss Schönbrunn Symbolbilder der bisherigen ESC-Gewinner ...
Am Montagabend haben Drohnen über Schloss Schönbrunn Symbolbilder der bisherigen ESC-Gewinner aus Österreich gemalt, darunter Conchita Wurst.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Montagabend haben 3000 Drohnen monumentale Symbolbilder der ESC-Gewinner Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ gemalt. Zu sehen war das Warm-up für den Song Contest Mitte Mai über dem Schloss Schönbrunn in Wien.

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Udos berühmtes Klavier, eine Conchita mit Flügeln und JJs ikonisches Schiffchen flirrten für eine Viertelstunde im Lichttanz über dem Schloss. Auch weitere Symbole wie die ESC-Trophäe und das Bewerbsmotto „United by Music“ waren am Himmel in der Dunkelheit zu sehen.

Musikalisch begleitet wurde der Lichterreigen durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 samt Zauberflöten-Anklängen präsentierte. Schönbrunn stellte laut dem verantwortlichen Unternehmen Cyberdrone die größte Drohnenshow Europas dar.

Zu sehen waren auch allgemeine Symbole des Musikwettbewerbs.
Zu sehen waren auch allgemeine Symbole des Musikwettbewerbs.(Bild: AFP/JOE KLAMAR)
Darunter war etwa das Motto „United by Music“.
Darunter war etwa das Motto „United by Music“.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Udo Jürgens hat den Song Contest 1966 mit dem Lied „Merci, Chérie“ gewonnen, Conchita Wurst 2014 mit „Rise Like a Phoenix“ und JJ 2025 mit „Wasted love“. Der diesjährige österreichische Vertreter ist COSMÓ mit dem Song „Tanzschein“.

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Das erste Halbfinale des Musikwettbewerbs ist für den 12. Mai angesetzt, das zweite für den 14. Das Finale ist schließlich für den 16. Mai ab 21 Uhr geplant.

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