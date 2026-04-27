Drohnenreigen stimmte auf Song Contest ein

Am Montagabend haben 3000 Drohnen monumentale Symbolbilder der ESC-Gewinner Udo Jürgens, Conchita Wurst und JJ gemalt. Zu sehen war das Warm-up für den Song Contest Mitte Mai über dem Schloss Schönbrunn in Wien.
Udos berühmtes Klavier, eine Conchita mit Flügeln und JJs ikonisches Schiffchen flirrten für eine Viertelstunde im Lichttanz über dem Schloss. Auch weitere Symbole wie die ESC-Trophäe und das Bewerbsmotto „United by Music“ waren am Himmel in der Dunkelheit zu sehen.
Musikalisch begleitet wurde der Lichterreigen durch Klänge von Dorothee Freiberger, die neben den ESC-Gewinnersongs auch die von ihr komponierte Titelmusik des Wiener Eurovision Song Contests 2026 samt Zauberflöten-Anklängen präsentierte. Schönbrunn stellte laut dem verantwortlichen Unternehmen Cyberdrone die größte Drohnenshow Europas dar.
Udo Jürgens hat den Song Contest 1966 mit dem Lied „Merci, Chérie“ gewonnen, Conchita Wurst 2014 mit „Rise Like a Phoenix“ und JJ 2025 mit „Wasted love“. Der diesjährige österreichische Vertreter ist COSMÓ mit dem Song „Tanzschein“.
Das erste Halbfinale des Musikwettbewerbs ist für den 12. Mai angesetzt, das zweite für den 14. Das Finale ist schließlich für den 16. Mai ab 21 Uhr geplant.
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