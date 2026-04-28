E-Scooter mit Tempo 77 km/h gestoppt

Alkohol und Fahren ohne Schein

Zur Anzeige gelangte auch ein Probeführerscheinbesitzer mit einer Minderalkoholisierung sowie ein Mann, der trotz entzogener Lenkberechtigung am Steuer saß. Weiters wurden zwei Kennzeichen abgenommen und 26 Organmandate über eine Gesamtsumme von 1090 Euro ausgestellt. Zudem wurden insgesamt 24 Alkovortests sowie ein Alkomattest durchgeführt.