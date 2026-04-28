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Schwerpunkt in Götzis

E-Scooter mit Tempo 77 km/h gestoppt

Vorarlberg
28.04.2026 10:00
Im Zuge der Kontrolle wurden sieben illegale E-Scooter festgestellt, die die erlaubte ...
Im Zuge der Kontrolle wurden sieben illegale E-Scooter festgestellt, die die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern deutlich überschritten.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Bei einer großangelegten Verkehrskontrolle in Götzis zog die Exekutive eine beachtliche Bilanz. Neben Dutzenden Anzeigen wurden auch zwei illegale Roller gestoppt, die eine Geschwindigkeit von 77 km/h erreichten und somit weit über dem erlaubten Limit lagen.
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Wie die Polizei informiert, haben Beamte der Inspektion Götzis am Montagnachmittag und -abend im Großraum der Marktgemeinde eine Verkehrsschwerpunktaktion durchgeführt. Die Bilanz des Einsatzes ist beachtlich: Es mussten insgesamt 53 Anzeigen wegen verschiedenster Delikte erstattet werden.

Getunte Flitzer im Visier
Ein besonderes Augenmerk legten die Einsatzkräfte auf E-Scooter. Insgesamt sieben Lenker wurden gestoppt, da ihre Gefährte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h teils deutlich überschritten. Zwei der Roller brachten es gar auf eine Spitzengeschwindigkeit von jeweils 77 Stundenkilometern.

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Alkohol und Fahren ohne Schein
Zur Anzeige gelangte auch ein Probeführerscheinbesitzer mit einer Minderalkoholisierung sowie ein Mann, der trotz entzogener Lenkberechtigung am Steuer saß. Weiters wurden zwei Kennzeichen abgenommen und 26 Organmandate über eine Gesamtsumme von 1090 Euro ausgestellt. Zudem wurden insgesamt 24 Alkovortests sowie ein Alkomattest durchgeführt.

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