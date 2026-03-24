Meloni muss erste schwere Niederlage verdauen

Melonis Koalition plante eine strikte Trennung der Laufbahnen von Richtern und Staatsanwälten. Zudem war eine Neuorganisation der Selbstverwaltung der Justiz sowie ein eigenes Disziplinargericht vorgesehen. Die Referendumskampagne wurde mehr und mehr zu einem ideologischen Schlagabtausch zwischen den politischen Lagern. Die Volksabstimmung wurde zu einer Wahl für oder gegen die Regierung Meloni. Der Inhalt der Reform trat in den Hintergrund.