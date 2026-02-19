Meloni tobt: Zwei Asyl-Urteile machen fassungslos

Als Strafe für das illegale Festsetzen eines Rettungsschiffes muss Italien 76.000 Euro Entschädigung an die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch zahlen. Das entschied ein Gericht in Palermo – sehr zum Ärger von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die rechte Regierungschefin sprach von einer „weiteren Entscheidung, die mich buchstäblich sprachlos macht“. Meloni wirft der Justiz ihres Landes immer wieder vor, parteipolitisch zu entscheiden. Was war geschehen?