Meloni tobt: Zwei Asyl-Urteile machen fassungslos

Ein 23-fach verurteilter, im Land illegal aufhältiger Algerier bekommt 700 Euro vom Staat Italien, die deutsche NGO Sea-Watch, die sich auf Mittelmeerrettungen spezialisiert hat, 76.000 Euro vom Steuerzahler. Die Linken jubeln, der Rest unseres Nachbarlandes ist - inklusive Premierministerin Giorgia Meloni – wütend und fassungslos. Italien wird dennoch nicht aufgeben und führt Seeblockaden ein. Krone+ zeichnet die turbulenten Tage nach.
Als Strafe für das illegale Festsetzen eines Rettungsschiffes muss Italien 76.000 Euro Entschädigung an die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch zahlen. Das entschied ein Gericht in Palermo – sehr zum Ärger von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Die rechte Regierungschefin sprach von einer „weiteren Entscheidung, die mich buchstäblich sprachlos macht“. Meloni wirft der Justiz ihres Landes immer wieder vor, parteipolitisch zu entscheiden. Was war geschehen?
