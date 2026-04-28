Baumstamm gegen Kopf von Arbeiter geschleudert

Zu einem fürchterlichen Forstunfall kam es am Montag in Vorderthiersee im Tiroler Unterland! Dort verkeilte sich ein Baumstamm und wurde danach gegen den Kopf eines 65-jährigen Einheimischen geschleudert, der erheblich verletzt wurde.
Der 65-Jährige war gemeinsam mit einem 62-jährigen Einheimischen gegen 13.50 Uhr in einem Wald in Vorderthiersee mit Forstarbeiten beschäftigt. Dabei zogen die Männer mit einer Seilwinde Baumstämme aus dem Wald.
Ein Baumstamm verkeilte sich aus bislang noch unbekannter Ursache kurzzeitig und wurde in weiterer Folge gegen den Kopf des 65-Jährigen geschleudert. Der Mann erlitt dabei erhebliche Verletzungen.
Nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber wurde der Verletzte in die Klinik nach Innsbruck geflogen.
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