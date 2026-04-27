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Feuerwehr im Einsatz

Schock! Bachlauf in NÖ plötzlich orange gefärbt

Österreich
27.04.2026 22:18
Die Mistel und die Zaya im nördlichen Weinviertel am Montagnachmittag.
Die Mistel und die Zaya im nördlichen Weinviertel am Montagnachmittag.(Bild: FF Mistelbach-Stadt)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Im nördlichen Weinviertel mussten die Einsatzkräfte zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall ausrücken. Das Wasser der Mistel, ein Zufluss zur Zaya bei Mistelbach, hatte sich orange verfärbt. 

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Die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach-Stadt war mit Unterstützung von Polizei, der Wasserrechtsbehörde, der Gemeinde sowie Chemikern der Schadstoffgruppe ausgerückt. Kurz darauf gab es bereits Entwarnung: Es besteht keine Gefahr für die Umwelt. 

Bei dem Stoff handelte es sich um wasserlösliche Farbe, die allerdings unbedenklich sei, teilte die FF mit: „Dennoch kann sich in den nächsten Stunden das Wasser in den stromabwärts liegenden Bereichen einfärben.“ 

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Woher die Farbe stammte, und wie sie in den Bachlauf gekommen war, ist derzeit noch unbekannt. 

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