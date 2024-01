Hochgiftige Schlange biss Australierin im Schlaf

Eine Östliche Braunschlange habe die Frau in der Nacht auf Freitag in dem ländlichen Ort Glenmorgan im Bett attackiert, berichtete der Sender ABC. Auf einem Foto war zu sehen, wie der Kopf der Schlange unter der Bettdecke hervorragt. Die Giftnattern gelten als die giftigsten Schlangen der Erde und leben nur in Australien sowie Neuguinea. In Australien sterben jedes Jahr durchschnittlich ein bis zwei Menschen durch Schlangenbisse, vor allem durch Angriffe der Östlichen Braunschlange, die fast im ganzen Land verbreitet ist.



Hier sehen Sie das Bild der Schlange unter der Bettdecke.