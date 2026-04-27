Mehr als nur ein Kochworkshop für Krebspatienten

Zusammenkommen, kochen

Siebenmal pro Jahr werden die kostenlosen Workshops landesweit angeboten. In diesen geht es um die Ernährung bei Krebs, aber auch ums Zusammenkommen. „Ziel ist es, das Miteinander und den Austausch zu fördern, aber auch die Motivation für das Kochen“, sagt Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe. Projekte wie diese sollen betroffene Patienten zusätzlich unterstützen.