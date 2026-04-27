Mehr als nur ein Kochworkshop für Krebspatienten

„Krebshilfe kocht“ ist ein Angebot für Betroffene, das nicht nur die Freude am Kochen, sondern auch den Austausch fördern soll.
Geschnippelt, gebraten und abgeschmeckt wurde beim Kochworkshop der Krebshilfe in Bad Sauerbrunn. Am Menü stand die Frühlingsküche: Spargelsalat mit Ei und Haferflockenweckerl, feine Bärlauchnockerl mit Butter und Parmesan sowie Kohlrabirisotto mit Hähnchenbruststücken.
Zusammenkommen, kochen
Siebenmal pro Jahr werden die kostenlosen Workshops landesweit angeboten. In diesen geht es um die Ernährung bei Krebs, aber auch ums Zusammenkommen. „Ziel ist es, das Miteinander und den Austausch zu fördern, aber auch die Motivation für das Kochen“, sagt Andrea Konrath, Geschäftsführerin der Krebshilfe. Projekte wie diese sollen betroffene Patienten zusätzlich unterstützen.
Auf Spenden angewiesen
Finanziert werden die Workshops durch Spenden von Benefizveranstaltungen wie „Landtag Unplugged“ oder der „Pink Ribbon Matinee“. Voriges Jahr konnten 4800 Euro gespendet werden. „Wir werden auch heuer wieder alle Einnahmen aus ,Landtag Unplugged’ der Krebshilfe spenden“, versprach Landtagspräsidentin und Pink-Ribbon-Botschafterin Astrid Eisenkopf, die beim Besuch in Bad Sauerbrunn gemeinsam mit den Patienten kochte. Im Burgenland erkranken jährlich rund 1400 Menschen an Krebs.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.