„Das Ehrenamt hat in Tirol hohen Stellenwert“

Die Freiwilligenwoche 2026 erreichte nicht nur einen Projekt-, sondern auch einen Teilnehmerrekord: Rund 2400 Menschen haben dieses Jahr bei mehr als 170 Mitmachaktionen, Seminaren oder Vorträgen in ganz Tirol teilgenommen. „Die heurige Freiwilligenwoche hat einmal mehr bewiesen, dass das Ehrenamt in Tirol einen einzigartigen Stellenwert genießt und dass man auf die Tirolerinnen und Tiroler zählen kann“, erläuterte LH Anton Mattle, „wir sind ein Land des Miteinanders, zu dem jede und jeder beitragen kann.“