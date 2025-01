Zertifikat für freiwilliges Engagement vom Land

Unbezahlt und unbezahlbar – das ist das Ehrenamt. Viele Menschen entscheiden sich in Tirol, freiwillig tätig zu sein und so der Gemeinschaft etwas Gutes zu tun. Seit 2012 verleiht das Land Tirol das Zertifikat „frei.willig“ an junge Menschen, die ehrenamtlich im Jugendbereich arbeiten.