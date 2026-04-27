„Die Hüterin“: Ein Wohlgeruch, der Ruhe bringt!

Stefan Zwickl hat wieder einen neuen Duft kreiert. Dieser soll besondere Frauen ehren.
Der Frauenkirchner Duftbauer ist kein Unbekannter mehr. Hat er unter dem Namen Steppenduft doch schon etliche wundersame und herrliche Düfte kreiert.
Jetzt hat er ein neues Geruchserlebnis fertig, das eine Hommage an einen wichtigen Berufsstand ist, der aber oft im Hintergrund agiert: Hebammen.
Beim Hebammenkongress im Eisenstädter Kulturzentrum überreichte er den Duft erstmals an die anwesenden Geburtshelferinnen. „Die Hüterin“ ist eine Mischung aus Zitronenthymian und Lavendel. „Die beiden Heilpflanzen lassen ein Duftbild entstehen, das Leichtigkeit, Ruhe und innere Sammlung vermittelt und dem Raum eine besondere Wärme verleiht“, sagt Stefan Zwickl.
Für Hebammen und andere besondere Frauen
„Die Hüterin“ ist also duftgewordene Anerkennung für Fürsorge, Intuition und Präsenz. Die Geruchskombination soll nicht „laut“ sein, sondern berühren, beschützen und beruhigen. „Damit ist sie genau jenen Frauen gewidmet, die tagtäglich mit Ruhe, Kraft und Herz für andere da sind“, erklärt Zwickl. „Und das müssen natürlich nicht nur Hebammen sein!“ Er sieht in seiner „Hüterin“ ein besonderes Geschenk mit Herz und Bedeutung für jeden, der für andere da ist.
Seine offizielle Premiere feiert der neue Duft am 1. und 2. Mai beim Steppenduft-Pflanzenmarkt in Frauenkirchen. Wer also gerne schnuppern möchte, ist herzlich willkommmen! Mehr Infos auf steppenduft.at
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