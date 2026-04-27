„Die Hüterin“: Ein Wohlgeruch, der Ruhe bringt!

Für Hebammen und andere besondere Frauen

„Die Hüterin“ ist also duftgewordene Anerkennung für Fürsorge, Intuition und Präsenz. Die Geruchskombination soll nicht „laut“ sein, sondern berühren, beschützen und beruhigen. „Damit ist sie genau jenen Frauen gewidmet, die tagtäglich mit Ruhe, Kraft und Herz für andere da sind“, erklärt Zwickl. „Und das müssen natürlich nicht nur Hebammen sein!“ Er sieht in seiner „Hüterin“ ein besonderes Geschenk mit Herz und Bedeutung für jeden, der für andere da ist.