Betrunkener mit Tuk-Tuk bei Planquadrat gestoppt

Raser sind Führerschein los

Der Großteil der Anzeigen betreffen aber wieder einmal die Geschwindigkeitsübertretungen – insgesamt 202-mal wurden Lenker durch die Radarfalle geblitzt. Sie können sich nun auf teils deftige Strafen einstellen. Besonders betrifft dies jene drei Autofahrer, welche auf der A4 im Bereich der Grenzkontrolle viel zu schnell unterwegs waren. Statt den erlaubten 60 km/h fuhren die Raser mit bis zu 134 Stundenkilometern durch die tempobegrenzte Zone. Allen drei durften noch vor Ort ihre Führerscheine abgeben. Eilig hatte es auch ein Mopedlenker in Oberpullendorf: Die „Maschine“ ging 86 km/h statt den erlaubten 45.