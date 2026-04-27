Pinzgau sucht Coach: „Würde es mir schon anhören“

Westligist Pinzgau befindet sich mitten in der Suche, nach einem Nachfolger des kürzlich erntlassenen Cheftrainers Adonis Spica. Nachdem am Wochenende das Interims-Duo um Arnold Benedek und Tamas Tandari einen erfolgreichen Einstand feierten, könnten die Saalfeldener ihre Fühler nach einem alten Bekannten ausstrecken.
Zumindest vorübergehend konnte Westligist Saalfelden am Freitag die Talfahrt stoppen. Nach der Trennung von Cheftrainer Adonis Spica übernahmen Sportdirektor Tamas Tandari und der bisherige Co-Trainer Arnold Benedek interimistisch und holten einen 2:0-Sieg gegen Schwaz.
Die Suche nach einem neuen starken Mann an der Seitenlinie läuft aber auf Hochtouren. Gesucht ist einer, der junge und talentierte Campusspieler in die Kampfmannschaft integriert. Ein Profil, das nahezu perfekt auf Ex-Trainer Hannes Schützinger zugeschnitten scheint. Schützinger ist derzeit im Nachwuchsbereich von Red Bull tätig, wäre aber zeitlich flexibel, um die Pinzgauer zu trainieren.
„Ich würde es mir schon anhören. Ich war und bin immer gerne in Saalfelden“, sagte Schützinger, der regelmäßig mit Tandari im Austausch sei, auf „Krone“-Anfrage.
Wenn wir einen Trainer suchen, ist ein Schützinger natürlich immer Thema.
Christian HERZOG, Vorstandsmitglied FC Pinzgau
Bild: Andreas Tröster
Auch die Saalfeldener sind gegenüber einer Rückholaktion nicht abgeneigt. „Wenn wir einen Trainer suchen, ist ein Schützinger natürlich immer Thema“, sagte Vorstandsmitglied Christian Herzog. Einen Kontakt gab es bislang noch nicht, ein Treffen könnte in den kommenden Tagen jedoch stattfinden.“
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