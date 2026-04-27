Pinzgau sucht Coach: „Würde es mir schon anhören“

Die Suche nach einem neuen starken Mann an der Seitenlinie läuft aber auf Hochtouren. Gesucht ist einer, der junge und talentierte Campusspieler in die Kampfmannschaft integriert. Ein Profil, das nahezu perfekt auf Ex-Trainer Hannes Schützinger zugeschnitten scheint. Schützinger ist derzeit im Nachwuchsbereich von Red Bull tätig, wäre aber zeitlich flexibel, um die Pinzgauer zu trainieren.