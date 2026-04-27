„Spaß am Fußballspielen wurde mir genommen“

Dem aber vor allem eines wichtig ist: „Ich habe wieder den Spaß am Fußballspielen gefunden, der wurde mir bei der Austria genommen. Ich bin sehr froh, in Grödig zu sein.“ Mit dem ehemaligen Bundesligisten hat er auch noch einiges vor: „Der Aufstieg ist unser Minimalziel, wir wollen natürlich auch Meister werden. Wir dürfen nicht vom Gas runtergehen, müssen genau so weitermachen wie in den vergangenen Spielen.“