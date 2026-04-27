„Spaß am Fußballspielen wurde mir genommen“

Alexander Schwaighofer hatte einen harten Herbst hinter sich. Der Aufstiegsheld kam bei Austria Salzburg in Liga zwei gar nicht mehr zum Zug. Schweren Herzens verließ er seinen Jugendklub und fand bei Salzburgligist Grödig eine neue Heimat.
„Ich wurde gut aufgenommen und hatte gleich Spaß. Aber wenn man so lange bei einem anderen Verein gespielt hat, ist es nicht leicht reinzukommen, ich tu mich immer noch schwer. Auch weil ich immer wieder unterschiedliche Positionen spiele“, erklärte der 27-Jährige.
Ex-Austrianer mit Premierentreffer in Schlagerpartie
Der bisher für die Flachgauer in jeder Partie in der Startelf stand, just im Schlagerspiel gegen Hallein (Endstand 2:2) sein Premierentor für den neuen Verein erzielte. „Es war sehr intensiv, wir haben das Spiel auf Konter ausgelegt, am Ende war es ein gerechtes Unentschieden“, resümierte der Offensivgeist trocken.
Dem aber vor allem eines wichtig ist: „Ich habe wieder den Spaß am Fußballspielen gefunden, der wurde mir bei der Austria genommen. Ich bin sehr froh, in Grödig zu sein.“ Mit dem ehemaligen Bundesligisten hat er auch noch einiges vor: „Der Aufstieg ist unser Minimalziel, wir wollen natürlich auch Meister werden. Wir dürfen nicht vom Gas runtergehen, müssen genau so weitermachen wie in den vergangenen Spielen.“
In der kommenden Spielzeit will Schwaighofer dann natürlich mit den Grödigern in der Regionalliga Nord angreifen. Da bekommt er neben Ex-Kollege Luka-Nils Sandmayr auch Unterstützung von Nemanja Zikic. Der ehemalige Profi kommt von Bald-Ligakonkurrent Wals-Grünau.
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