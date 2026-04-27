Raubtier marschierte mitten durch das Ortsgebiet

Hunde sollten an die Leine

Hinter vorgehaltener Hand heißt es bereits: Noch im Laufe des Tages könnte ein Abschussbescheid erlassen werden. Die Gemeinde Kirchberg ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht auf. In einer Mitteilung auf der Webseite empfiehlt die Kommune, bei einer Begegnung Abstand zu halten, direkten Kontakt zu meiden und – bereits vorsorglich – Hunde anzuleinen.