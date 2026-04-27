Raubtier marschierte mitten durch das Ortsgebiet

Was für ein Schock am frühen Morgen! Damit hatte in Kirchberg in Tirol wohl niemand gerechnet: Gegen 6.30 Uhr sorgte ein Wolf für Aufregung, als er seelenruhig durch den Ort marschierte – mitten durch ein Wohngebiet!
Augenzeugen trauten ihren Augen kaum: Das scheue Raubtier bewegte sich im Ortsteil Klausen völlig ungeniert zwischen den Häusern, bevor es schließlich bis zur vielbefahrenen Brixentaler Bundesstraße spazierte. Auch Autofahrer, die gerade in Höhe der Fleckalmbahn unterwegs waren, staunten nicht schlecht, als plötzlich ein Wolf am Straßenrand auftauchte.
Unheimliche Begegnung für Bauarbeiter
Bauarbeiter einer nahegelegenen Baustelle berichteten ebenfalls von der unheimlichen Begegnung. Während sie ihrer Arbeit nachgingen, entdeckten sie das Tier oberhalb auf einer Wiese – ruhig, aber zielgerichtet unterwegs.
Die Situation sorgte umgehend für Alarmstimmung: Die Jägerschaft der Gemeinde berief noch am selben Vormittag eine Krisensitzung ein. Kein Wunder – schließlich war der Wolf gefährlich nahe an das Wohngebiet herangekommen.
Hunde sollten an die Leine
Hinter vorgehaltener Hand heißt es bereits: Noch im Laufe des Tages könnte ein Abschussbescheid erlassen werden. Die Gemeinde Kirchberg ruft die Bürgerinnen und Bürger zur Vorsicht auf. In einer Mitteilung auf der Webseite empfiehlt die Kommune, bei einer Begegnung Abstand zu halten, direkten Kontakt zu meiden und – bereits vorsorglich – Hunde anzuleinen.
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