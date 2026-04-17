Zu nahe am Wohngebiet: Wolf soll geschossen werden

Die Tiroler Landesregierung hat am Freitag eine Abschussverordnung für einen Risikowolf im Bezirk Landeck erlassen. Gründe seien wiederholte Nachweise in unmittelbarer Nähe zum Siedlungsraum sowie ein aktuelles Rissereignis. Die Verordnung gilt acht Wochen.
In den vergangenen Tagen sei im Gemeindegebiet von See im Paznaun wiederholt ein Wolf jeweils „in unmittelbarer Nähe zu vom Menschen bewohnten Gebäuden nachgewiesen“ worden, berichtete das Land.
Einerseits durch Aufnahmen einer Wildkamera und zum anderen im Zusammenhang mit einem Rissereignis.
Jägerschaft bereits informiert
Die Verordnung ist mit der Kundmachung am Freitag in Kraft getreten und gilt für die Dauer von acht Wochen – bis zum 10. Juni. Die betroffene Jägerschaft sei bereits informiert worden, so das Land weiter.
„Sicherheit gewährleisten“
„Wenn sich ein Wolf wiederholt einem Wohngebiet nähert, führt das verständlicherweise zu Beunruhigung in der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Situation rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, hieß es zuletzt nach dem Erlass solcher Verordnungen. Es war dies heuer nicht die erste im Bezirk Landeck.
Auch Bären-Nachweise gab es im Bezirk Landeck heuer schon. Hinweise darauf, dass sich ein Bär gezielt Menschen oder dem Siedlungsraum näherte, gab es bis dato aber keine.
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