Zu nahe am Wohngebiet: Wolf soll geschossen werden

„Sicherheit gewährleisten“

„Wenn sich ein Wolf wiederholt einem Wohngebiet nähert, führt das verständlicherweise zu Beunruhigung in der Bevölkerung. Umso wichtiger ist es, dass wir in dieser Situation rasch handeln, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten“, hieß es zuletzt nach dem Erlass solcher Verordnungen. Es war dies heuer nicht die erste im Bezirk Landeck.