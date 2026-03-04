Vorteilswelt
Lässt Fans ausflippen

Brooks Nader hat im Bikini alles gut im Griff

Society International
04.03.2026 17:00
Brooks Nader postete diesen frechen Schnappschuss, der am Rande eines Bikini-Shootings ...
Brooks Nader postete diesen frechen Schnappschuss, der am Rande eines Bikini-Shootings entstanden ist.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/brooksnader)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Heiße Kurven, wenig Stoff und eine kesse Pose: Brooks Nader weiß einfach, wie sie ihre Fans bei Laune hält. Und die können sich gleich doppelt freuen, denn der sexy Schnappschuss, den das Model gerade auf ihrem Insta-Profil teilte, entstand am Rande eines Bikini-Shootings ...

Wo genau die Bilder geshootet werden, das verriet Brooks Nader ihren Fans nicht. Dafür teilte die Model-Schönheit nicht nur in ihren Instagram-Storys, sondern auch auf ihrem TikTok-Profil zahlreiche Behind-the-Scenes-Fotos und Videos.

„Harter Tag im Büro“
Neben dem Schnappschuss, auf dem Nader beherzt nach ihren Brüsten greift, zeigte sich die 29-Jährige etwa auch im schwarzen Badeanzug mit XXL-Dekolleté neben einem auf dem Boden liegenden Männer-Model mit beeindruckendem Sixpack. „Harter Tag im Büro“, kommentierte die Schönheit das Video frech.

In einem weiteren Clip präsentierte Nader wiederum ihre heißen Kurven in einem bunten Zweiteiler, zu dem sie auffälligen Goldschmuck und eine große Sonnenbrille kombiniert hatte. 

„Bin besessen“
Wann und wo die Fans das Ergebnis dieses aufreizenden Shootings sehen werden, das ist bislang noch ein gut gehütetes Geheimnis. Fix ist aber, dass die Anhänger der Model-Beauty schon bei diesen Bildern völlig aus dem Häuschen sind.

„Einfach nur perfekt, ich liebe dich“, „Umwerfend“ oder „Ja, ich bin besessen“, jubelten die Fans in den Kommentaren auf TikTok. Ob die Fotos gar für die „Swimsuit Issue“ entstanden sind, fragte ein Fan zudem nach.

Beliebtes „SI“-Bikini-Girl
Die Frage ist durchaus berechtigt, immerhin startete Nader ihre Karriere als Bikini-Model der beliebten Sonderausgabe der „Sports Illustrated“ und wurde nach ihrem Durchbruch gleich 2020, 2021 und 2022 wieder für sexy „SI“-Shootings gebucht.

Lesen Sie auch:
Party-Freundinnen: Model Brooks Nader und Skistar Lindsey Vonn machen gerade Aspen unsicher.
Party mit Lindsey Vonn
Model Brooks Nader rockt Aspen im Unten-ohne-Look
29.12.2025
Model zeigt Haut
Huch! Brooks Nader lässt im Urlaub Busen blitzen
15.01.2026

2023 dann die große Ehre: Brooks Nader schaffte es aufs Cover der „Sports Illustrated – Swimsuit Issue“ – neben Kim Petras, Megan Fox und Martha Stewart.

Society International
04.03.2026 17:00
Mehr Society International
Lässt Fans ausflippen
Brooks Nader hat im Bikini alles gut im Griff
Für neue Rolle gelernt
Nicole Kidman: „Kann eine Autopsie durchführen“
„Lieben dich so sehr“
Beckhams schicken Brooklyn rührende Glückwünsche
„Diskutiere da nicht“
Diane Kruger verbietet ihrer Tochter Social Media
„Hat funktioniert“
Billy Idol nahm Crack, um vom Heroin loszukommen
