Concerned Parents
Boy Returns to School After Threatening to Go on a Rampage
Parents at the middle school in St. Pantaleon are on edge: A 14-year-old middle school student announced a shooting spree in voice messages and was admitted to a psychiatric ward. That was twenty days ago. Today, he could show up at school again. Some parents therefore even want to keep their children home—out of fear and as a protest.
“We’re afraid this boy will show up at our school again. No one knows anything for sure, only that on April 7 he announced a shooting spree for April 16. This is really an unsettling situation. The children are afraid if he comes back. Many parents are worried”—this is what a mother from St. Pantaleon in the Braunau district told the “Krone” on Sunday.
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