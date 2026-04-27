Fachberufslehre punktet bei Tiroler Jugendlichen

Wer glaubt, die Jugendlichen von heute hätten keine Lust auf Leistung und Zukunft, der liegt daneben. Ein Blick auf die Tiroler Jugendstudie zeigt ein ganz anderes Bild: Junge Menschen in Tirol wollen etwas erreichen. Sie sind motiviert, denken früh über ihren Weg nach und treffen ihre Entscheidungen bewusster als in anderen Bundesländern. Und genau da wird es spannend: bei der Lehre.

Während österreichweit nur rund 12 Prozent der 13- bis 15-Jährigen sagen, dass eine Fachberufslehre für sie die beste Option ist, sind es in Tirol ganze 40 Prozent. Viele unserer Jugendlichen haben längst erkannt, was die Fachberufslehre kann: Sie ist kein Warten auf später, sondern ein Einstieg ins echte Leben. Man verdient eigenes Geld, arbeitet im Team, übernimmt Verantwortung und sieht am Ende des Tages, was man geschafft hat. Das ist greifbar, konkret – und für viele attraktiver als reine Theorie.