Fachberufslehre: Ein Lob allein  ist viel zu wenig

Hier läuft seit Jahren etwas schief. Für den akademischen Bereich fließen in Österreich Milliarden Euro. Und es sollen noch mehr werden: Die öffentlichen Universitäten verhandeln für 2028 bis 2030 ein Budget von rund 18 Milliarden Euro. Das wäre ein Plus von 8,7 Prozent gegenüber der aktuellen Periode – nachdem es bereits von 2025 bis 2027 einen Anstieg von mehr als 30 Prozent gegeben hat. Begründet wird das mit der Rolle der Universitäten als Innovationsmotor, Wirtschaftsfaktor und Ausbildungsstätte.