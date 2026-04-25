Shocking figures
Red Vienna Falls into Blue Hands for the First Time
A new poll commissioned by the “Krone” has made quite a splash. For the first time, the FPÖ is ahead of the SPÖ in the red stronghold of Vienna. A result that could trigger a veritable political earthquake.
We win together, we lose together. A saying that always stings when the latter is true. At the Vienna SPÖ’s state party convention on Saturday at Messe Wien, the comrades still had plenty to cheer about—primarily out of tradition.
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